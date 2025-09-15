На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал четыре привычки для защиты от осенних простуд

HuffPost: чытере привычки помогут защититься от осенних простуд
Depositphotos

Употребление лимонов и чеснока не снижает риск гриппа и ОРВИ. Об этом заявил лондонский терапевт Кайван Хан в беседе с изданием HuffPost. По его словам, эффективная профилактика простудных заболеваний требует правильного питания, здорового сна, тщательного мытья рук и своевременной борьбы с симптомами.

Эксперт объяснил, что главным способом укрепить иммунитет осенью выступает полноценный сон. Глубокий отдых регулирует выработку цитокинов — белковых сигнальных молекул, которые играют ключевую роль в коммуникации между клетками в иммунной системе. Отдых также поддерживает работу антител, отвечающих за борьбу с вирусами.

Доктор Хан также напомнил о необходимости регулярного мытья рук для снижения риска передачи инфекций. Дополнительно врач отмечает важность разнообразного рациона.

«Нет смысла зацикливаться на нескольких «суперпродуктах»: наилучший эффект дают овощи, фрукты, зелень, белки, жиры и углеводы в сочетании», — отметил терапевт.

Дополнительно врач советует заранее подготовить аптечку: в случае ухудшения самочувствия важно иметь под рукой жаропонижающие средства, спреи от насморка и препараты для горла. Кроме того, Хан призывает вакцинироваться против гриппа.

«Лучше всего пройти процедуру в сентябре, когда заболеваемость еще низкая, чтобы успеть сформировать иммунитет до начала пика заражений», — отметил терапевт.

Ранее россиянам рассказали, какие препараты не сочетаются друг с другом.

