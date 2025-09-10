Россиянам рассказали, какие препараты не сочетаются друг с другом

Даже привычные препараты способны вступать во взаимодействие друг с другом, мешая терапевтическому действию или усиливая побочные эффекты. Применение неправильной комбинации лекарственных препаратов может привести к серьезным осложнениям: сильной сонливости, кровотечениям и даже сбоям в работе сердца. Есть четыре самые опасные пары несочетающихся препаратов, рассказал «Газете.Ru» фармаколог, директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков.

«Первая пара – это аспирин и противовоспалительные средства. Один из побочных эффектов аспирина – раздражение слизистой желудка. Нестероидные противовоспалительные препараты (или НПВС), такие как ибупрофен, диклофенак, кетопрофен, делают то же самое. Вместе их эффект усиливается, а риск желудочных кровотечений из-за образующихся эрозий и язв резко повышается. Особенно такие сочетания опасны для людей старшего возраста и тех, кто уже столкнулся с гастритом или язвой», – объяснил Быков.

Вторая пара – противоаллергические препараты и порошки от простуды. По словам фармаколога, такое сочетание может привести к заторможенности.

«Многие антигистаминные препараты, в первую очередь первого поколения, проникают через гематоэнцефалический барьер и подавляют работу центральной нервной системы. Порошки от простуды и ряд успокоительных средств усиливают седативный эффект. Результат совместного приема – сильная заторможенность, нарушение координации, «туман в голове». Управление автомобилем после использования такой комбинации крайне опасно», – рассказал Быков.

Третья пара, по словам специалиста, – это препараты кальция и закрепляющие средства от запоров.

«Кальций снижает моторику кишечника и сам по себе может вызывать запоры. Закрепляющие препараты действуют аналогично, и их сочетание буквально останавливает кишечник. Развиться может не только запор, но и кишечная непроходимость. Особенно осторожными должны быть пожилые люди, так как с возрастом физиологически моторика кишечника снижается», – объяснил специалист.

Последняя пара – сердечные гликозиды и мочегонные препараты. Это сочетание может привести к остановке сердца.

«Сердечные гликозиды (например, дигоксин) усиливают работу сердца при недостаточности и аритмиях, но их действие зависит от уровня калия в крови. Мочегонные препараты (фуросемид, гидрохлортиазид) выводят калий, вызывая гипокалиемию, и на этом фоне гликозиды становятся токсичными: повышается риск аритмий, блокад проводимости и даже остановки сердца. Один из простых способов снизить риск – разносить прием лекарств по времени. Интервал в 2–4 часа обычно позволяет первому препарату всосаться и уменьшает вероятность перекрестного влияния. Но это работает далеко не всегда, поэтому главное правило –не комбинировать препараты без консультации специалиста», – заключил Быков.

