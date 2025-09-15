На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Создан простой тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера

Nature: создан цифровой когнитивный тест для оценки рисков болезни Альцгеймера
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из Лундского университета создали новый цифровой когнитивный тест BioCog, который поможет врачам первичного звена выявлять пациентов с риском развития болезни Альцгеймера и направлять их на дальнейшие обследования. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

BioCog — это самостоятельно выполняемый тест на планшете, который занимает у пациента минимальное время и почти не требует участия медперсонала. Он оценивает память (запоминание и воспроизведение слов), внимание и скорость обработки информации, ориентацию во времени и способность узнавать ранее выученные слова.

В отличие от традиционных «бумажных» тестов, цифровая версия фиксирует больше показателей: например, скорость реакции или время поиска правильного ответа.

Болезнь Альцгеймера — самая распространенная причина деменции. С появлением новых препаратов, замедляющих ее прогрессирование, особенно важно ставить точный и ранний диагноз.

Сегодня анализ крови на фосфорилированный тау-белок, позволяющий выявить патологию с высокой точностью, доступен только в специализированных клиниках. BioCog поможет на этапе первичного приёма в поликлинике определить, кому действительно нужен такой анализ.

Тест прошел проверку на более чем 600 пациентах с когнитивными жалобами. Ученые отмечают, что его использование в сочетании с анализами крови значительно повышает точность постановки диагноза и облегчает работу врачей общей практики.

«Наш цифровой тест дает объективную картину когнитивных нарушений на более раннем этапе и с большей точностью, чем стандартные методы. Это поможет вовремя определить, кто из пациентов может нуждаться в новых лекарственной терапии против Альцгеймера», — отметил профессор неврологии Лундского университета Оскар Ханссон.

Ранее был назван неожиданный фактор, повышающий риск деменции на 40%.

