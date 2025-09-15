У кофе выявили важное преимущество в сравнении с энергетиками

Ученые из Национального университета Сингапура установили, что регулярное употребление энергетических напитков может повышать вероятность появления суицидальных мыслей даже при небольших дозах. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа 17 ранее опубликованных исследований с участием более 1,5 млн человек. Авторы установили: одна банка энергетика в месяц заметно увеличивает риск возникновения суицидальных мыслей. При этом при более активном потреблении риск негативных психических исходов пропорционально возрастал.

По мнению исследователей, такой эффект может объясняться сочетанием высокого содержания сахара и стимуляторов, перегружающих нервную систему и провоцирующих тревожность.

Также выяснилось, что кофе продемонстрировал противоположный эффект. Участники, которые выпивали более 60 чашек в месяц, реже сталкивались с суицидальными мыслями и совершали саморазрушительные действия. По словам авторов, кофе может «смягчать» негативные эмоции и способствовать стабилизации эмоционального состояния.

Ученые подчеркивают, что выявленные ассоциации не доказывают прямую причинно-следственную связь, однако имеют важное значение для профилактики нарушений психического здоровья. Полученные результаты могут помочь в разработке рекомендаций по безопасному потреблению кофеина и других стимуляторов.

Ранее были названы два типа напитков, способных вызвать выпадение волос.