Названы два типа напитков, способных вызвать выпадение волос

NutritHealth: газировка и алкоголь повышают риск выпадения волос
Shutterstock

Регулярное употребление сладких газированных напитков и алкоголя повышает риск выпадения волос, в то время как продукты с железом и витамином D защищают от облысения. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrition and Health (NutritHealth).

К такому выводу ученые пришли в результате мета-анализа 17 ранее опубликованных научных работ. В них оценивалось состояние здоровья и особенности питания 61 332 человек из США, Европы и Азии. 97% от общего числа испытуемых составили женщины.

Анализ показал, что более высокие показатели витамина D и железа в рационе ассоциировались с меньшей вероятностью алопеции и эффективным ростом волос. Напротив, употребление алкоголя и сладких напитков чаще сопровождалось выпадением волос и ранним появлением седины.

Ученые отмечают, что употребление соевых продуктов и крестоцветных овощей, таких как брокколи и капуста, было связано со снижением выпадения волос. Также положительный эффект отмечался у ряда комплексных добавок, однако качество части клинических испытаний оказалось средним или низким.

Авторы подчеркивают, что речь идет об ассоциациях, а не о прямой причинно-следственной связи, поскольку большинство исследований имели наблюдательный характер и использовали разные методики оценки питания и состояния волос.

Тем не менее специалисты считают, что при жалобах на выпадение волос имеет смысл проверять уровень витамина D и ферритина (показатель запасов железа), корректировать выявленные дефициты и ограничивать употребление сладких напитков и алкоголя. По их мнению, такой подход может стать простой и доступной стратегией для поддержки здоровья волос наряду с базовой дерматологической терапией.

