На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обнаружены молекулы крови, влияющие на риск дневной сонливости

eBioMedicine: семь молекул крови влияют на риск дневной сонливости
true
true
true
close
JulijaDmitrijeva/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Бостонской женской больницы имени Бригама (США) установили, что метаболиты жирных кислот омега-3 и омега-6 могут снижать дневную сонливость, а продукты переработки ферментированной пищи, напротив, усиливать ее.
Результаты исследования опубликованы в журнале eBioMedicine.

Дневная сонливость долгое время считалась в основном психологическим нарушением или следствием плохого сна. Однако новые данные показывают, что в ее развитии задействованы метаболиты — молекулы, образующиеся в организме под влиянием гормонов и факторов внешней среды, включая питание.

Исследователи проанализировали 877 метаболитов в образцах крови более чем шести тысяч участников проекта «Здоровье латиноамериканского сообщества». Участники также прошли опрос, в котором оценивалась частота засыпания днем в различных ситуациях.

В результате удалось выделить семь метаболитов, оказывающих наибольшее влияние на сонливость. Так, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, орехах и яичных желтках, снижали вероятность сонливости днем. Напротив, тирамин, который присутствует в ферментированных и перезрелых продуктах, повышал ее риск, особенно у мужчин. Кроме того, он оказался связан со снижением качества ночного сна.

Ученые также выявили три дополнительные молекулы, влияние которых различается в зависимости от пола. В частности, женский гормон прогестерон, регулирующий процессы сна и выработку мелатонина, может играть важную роль в этих различиях.

Авторы отмечают, что полученные результаты помогут глубже понять биологические механизмы сна и в будущем могут лечь в основу новых подходов к профилактике и лечению нарушений сна.

Ранее россиянам назвали лучшие способы борьбы с осенним выгоранием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами