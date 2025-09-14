Обнаружены молекулы крови, влияющие на риск дневной сонливости

Ученые Бостонской женской больницы имени Бригама (США) установили, что метаболиты жирных кислот омега-3 и омега-6 могут снижать дневную сонливость, а продукты переработки ферментированной пищи, напротив, усиливать ее.

Результаты исследования опубликованы в журнале eBioMedicine.

Дневная сонливость долгое время считалась в основном психологическим нарушением или следствием плохого сна. Однако новые данные показывают, что в ее развитии задействованы метаболиты — молекулы, образующиеся в организме под влиянием гормонов и факторов внешней среды, включая питание.

Исследователи проанализировали 877 метаболитов в образцах крови более чем шести тысяч участников проекта «Здоровье латиноамериканского сообщества». Участники также прошли опрос, в котором оценивалась частота засыпания днем в различных ситуациях.

В результате удалось выделить семь метаболитов, оказывающих наибольшее влияние на сонливость. Так, омега-3 и омега-6 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, орехах и яичных желтках, снижали вероятность сонливости днем. Напротив, тирамин, который присутствует в ферментированных и перезрелых продуктах, повышал ее риск, особенно у мужчин. Кроме того, он оказался связан со снижением качества ночного сна.

Ученые также выявили три дополнительные молекулы, влияние которых различается в зависимости от пола. В частности, женский гормон прогестерон, регулирующий процессы сна и выработку мелатонина, может играть важную роль в этих различиях.

Авторы отмечают, что полученные результаты помогут глубже понять биологические механизмы сна и в будущем могут лечь в основу новых подходов к профилактике и лечению нарушений сна.

Ранее россиянам назвали лучшие способы борьбы с осенним выгоранием.