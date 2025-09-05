Россиянам назвали лучшие способы борьбы с осенним выгоранием

В борьбе с осенним выгоранием хорошо помогает ограничение времени на соцсети, прогулки и перенос новых проектов с осеннего периода на другое время, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Институт технологий управления РТУ МИРЭАТ Елена Шпагина.

«Феномен «осеннего выгорания» или «стресса начала осени» — это реальное психофизиологическое состояние. Его причины кроются в двух мощных источниках давления. Прежде всего, это «синдром последнего отпускного дня». Мы пытаемся втиснуть в последние теплые дни все незавершенные планы года, что создает режим «гонки на выживание». Вместо восстановления сил мы лишь усугубляем их истощение, приходя к сентябрю более уставшими. Вторая причина — давление «культурного кода нового старта». С детства сентябрь ассоциируется с началом чего-то нового, а соцсети и медиа усиливают это давление, транслируя нарративы «осень — время больших свершений». Это создает внутренний прессинг: человек чувствует, что должен совершить резкий рывок. Несоответствие между ожиданием «больших перемен» и реальными ресурсами приводит к фрустрации и выгоранию еще на старте», – рассказала психолог.

Важно вовремя заметить ключевые признаки приближающегося истощения. К ним относятся постоянная усталость, не проходящая после отдыха, нарастающие раздражительность и цинизм, трудности с концентрацией, нарушения сна, а также постоянное чувство вины за то, что не успел насладиться летом или не готов к осени.

«Для мягкого перехода в осень стоит соблюдать правила «энергетической гигиены». Крайне полезно отказаться от разрушительной концепции «успеть всё» и сместить фокус с результата на процесс. В этом отлично помогают медленные прогулки. Обязательно планируйте «буферную зону» — не назначайте на начало сентября важные старты и жесткие дедлайны, дайте себе время на раскачку. Также важно практиковать «цифровую гигиену», ограничивая время в соцсетях, где царит культ продуктивности. Это значительно снизит тревожность от сравнения себя с другими. И, наконец, ключевое правило — разрешите себе чувствовать усталость и легкую грусть», – посоветовала специалист.

