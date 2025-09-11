проект

Россиянам рассказали, в каком месяце лучше всего делать прививку от гриппа

Врач Хатшуков: лучше всего делать прививку не позднее начала ноября

Лучше всего вакцинироваться от гриппа не позднее октября, пока не начались первые вспышки заболевания, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заур Хатшуков.

«Как правило, сентябрь и октябрь — это месяцы, когда происходит наиболее интенсивная вакцинация от гриппа. Вспышки гриппа, как правило, происходят в ноябре, декабре и в феврале. В январе тоже, бывает, болеют гриппом. Для того, чтобы иммунная система успела сформироваться на эту вакцину, рекомендовано делать вакцинацию в сентябре-октябре, тогда она будет эффективна», — отметил врач.

Вакцинация от гриппа проводится ежегодно, потому что вирус гриппа может менять свой генетический код, и каждый год он отличается друг от друга.

«Вакцины разрешены с шестимесячного возраста. На самом деле все вакцины проходят очень строгий контроль, они все безопасны и эффективны. Если мы берем вакцину Ультрикс Квадри, она четырехвалентная, — там четыре актуальных штамма гриппа: два штамма гриппа А и два штамма гриппа B. Она переносится, как правило, спокойно, без осложнений», — заключил доктор.

Ранее были названы самые частые ошибки, которые приводят к неточным результатам меданализов.

