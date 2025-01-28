Первый модуль российской орбитальной станции будет запущен в конце 2027 года

Запуск первого модуля российской орбитальной станции запланирован на декабрь 2027 года. Об этом сообщил генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев, передает ТАСС.

«Первый модуль мы планируем запустить в декабре 2027 года», — сказал он на пленарном заседании XLIX Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева.

В «Роскосмосе» сообщали, что станция призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после того, как Международная космическая станция завершит свою работу. Ядром станции станет узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. Каждый из них можно будет заменить, чтобы продлить срок службы.

Российская орбитальная станция будет летать по полярной орбите с наклонением до 97 градусов, что даст обзор всей земной поверхности, в том числе Северного морского пути.

11 января сообщалось, что перекрестные полеты российских космонавтов с астронавтами NASA на Международную космическую станцию продлены до 2026 года.

Ранее ученые предложили способ почти бесконечной поддержки МКС на орбите.