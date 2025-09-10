Врач назвал способ быстрее уснуть без снотворного

Горячий душ или ванна за один-два часа до сна могут стимулировать выработку мелатонина и значительно ускорить засыпание. Об этом испанский кардиолог Аурелио Рохас рассказал в беседе с изданием Vanitatis.

По словам специалиста, этот метод часто работает эффективнее, чем физическая активность или строгая диета, часто рекомендуемые при проблемах со сном. При этом вечерний душ приносит и дополнительные преимущества — он улучшает качество ночного отдыха.

Эксперт сослался на результаты мета-анализа, опубликованного в 2019 году в журнале Sleep Medicine Review. Научная работа показала, что воздействие горячей воды за пару часов до отхода ко сну сокращает время засыпания на 36%.

Рохас объяснил, что под действием горячей воды сосуды кожи расширяются и организм активнее отдает лишнее тепло. Такой процесс стимулирует выработку мелатонина — гормона, который регулирует циркадные ритмы и помогает снижать уровень кортизола, связанного со стрессом. В результате тело легче переходит в состояние готовности ко сну.

Эксперт добавил, что горячий душ также продлевает фазу глубокого сна, необходимую для систематизации работы памяти и регенерации клеток.

