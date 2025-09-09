На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы заболевания, на которые указывает ночная потливость

Metro: ночная потливость может указывать на диабет и лимфому
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Регулярная и сильная ночная потливость может указывать на онкологические заболевания, проблемы со щитовидной железой, диабет и тревожное расстройство. Об этом терапевт Сюзанна Уайли из Университетского колледжа Лондона рассказала в интервью изданию Metro.

По словам специалиста, постоянные пробуждения в мокрых простынях иногда связаны с инфекциями или нарушениями работы щитовидной железы. Основная функция щитовидной железы — выработка гормонов, регулирующих обмен веществ, рост и развитие клеток. При увеличении их концентрации ускоряется обмен веществ и усиливается теплопродукция.

Также ночная потливость может быть признаком сахарного диабета и лимфомы. Термин лимфома подразумевает группу онкологических заболеваний, при которых клетки иммунной системы (лимфоциты) мутируют и становятся злокачественными. Они увеличиваются в размерах, перестают погибать и начинают бесконтрольно делиться, образуя опухоль.

Врач добавила, что ночное потоотделение может быть вызвано тревожными расстройствами, синдромом обструктивного апноэ сна или приемом некоторых лекарств, например антидепрессантов.

Отдельно специалист отметила, что у женщин ночная потливость нередко становится признаком наступающей менопаузы: гормональные колебания влияют на регуляцию температуры тела и усиливают потоотделение.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли сдавать анализ на онкомаркеры для выявления рака.

