Назван фактор ранней смерти от болезней сердца

Повышенное артериальное давление в детстве может указывать на риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета в Чикаго. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA.

В работе использовались данные Совместного перинатального проекта — одного из крупнейших исследований в США, посвященного влиянию факторов беременности и раннего детства на здоровье. Оно охватило около 38 тысяч детей, которым в возрасте семи лет измеряли артериальное давление.

Эти показатели переводились в процентили с учетом возраста, пола и роста в соответствии с рекомендациями Американской академии педиатрии. В ходе анализа дополнительно учитывались индекс массы тела и демографические особенности.

Для оценки последствий ученые использовали Национальный индекс смертности, проследив судьбу участников до 2016 года. К этому времени умерло 2837 человек, из них 504 — от сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что люди с повышенным (в детстве) давлением чаще уходили из жизни по причине осложнений сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте до 50 лет. Даже умеренное отклонение от среднего значения повышало риск. При повышении показателя систолического (нижнего) давления вероятность возрастала на 13%, а диастолического (верхнего) — на 18 %. Наиболее высокий риск фиксировался у детей, чьи показатели попадали в верхние 10% по возрасту, полу и росту.

Даже после учета факторов среды и наследственности связь сохранялась. Анализ данных 150 групп братьев и сестер также показал, что риск ранней смерти у детей с ранней гипертонией оставался выше по сравнению с их родственниками.

Ранее было названо обезболивающее, способное вызвать проблемы с сердцем.