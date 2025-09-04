Развеян миф о вреде фруктовых соков для зубов

Употребление фруктовых соков неспособно разрушить главный защитный белок полости рта и зубной эмали. К такому выводу пришли ученые из Университета Портсмута. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

В ходе эксперимента 32 добровольца попросили ополоснуть рот яблочным соком и водой. Исследователи измеряли, как два напитка влияют на способность слюны формировать защитную пленку на зубах. Оказалось, что сок действительно временно нарушает эту функцию, но уже через 10 минут слюна полностью восстанавливает свои свойства. Вода, вопреки ожиданиям ученых, вызывала большее кратковременное повреждение защитного слоя.

Ученые также выяснили, что яблочный сок снижает уровень некоторых иммунных белков слюны, однако ключевой белок — муцин, отвечающий за смазку и защиту зубов, остается стабильным. Это открывает перспективы для создания новых зубных паст и ополаскивателей, усиливающих естественные механизмы защиты.

Авторы подчеркивают: один стакан яблочного сока не навредит здоровью зубов, но частое употребление небольшими порциями действительно может истончить эмаль. Соблюдать умеренность также нужно при употреблении напитков с сахаром.

