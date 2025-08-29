проект

Россиян предупредили о рисках заражения кариесом через поцелуй

Врач Гусева: микробы, провоцирующие кариес, могут передаваться при поцелуях

Global Look Press

Микробы, провоцирующие кариес, могут передаваться при поцелуях. Это приводит к развитию заболевания, об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры терапевтической стоматологии Ольга Гусева.

Самыми распространенными стоматологическими заболеваниями являются кариес и пародонтит (воспаление тканей, окружающих зуб). Главной причиной кариеса и пародонтита являются микроорганизмы.

«Важно, то, что отдельная бактерия не вызовет кариес или пародонтит, для того чтобы проявились агрессивные свойства микроорганизмов, они должны объединиться между собой (это объединение называется биопленка). Кариес и пародонтит вызываются именно сформированными биопленками. Через поцелуй и нарушение правил личной гигиены (например, использование общей зубной щетки) могут передаваться не только микроорганизмы, которые способствуют развитию кариеса, но и микроорганизмы, которые в норме не живут в ротовой полости и способны вызывать инфекционные заболевания: вирусные и бактериальные. Примером может служить грипп или ангина или даже специфические заболевания – такие как туберкулез или сифилис», – рассказала врач.

Для окончательного формирования биопленки необходимо время — это примерно 5-6 часов, вот почему человек должен чистить зубы как минимум два раза в день (утром после завтрака и вечером перед сном).

