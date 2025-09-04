Найден способ похудеть без ограничений в питании

Исследователи из Института биомедицинских исследований Барселоны обнаружили белок, способный ускорять расход энергии организма и препятствовать набору веса, не влияя на потребление пищи. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Речь идет о белке нейритин-1, который ранее связывали с развитием нервной системы. Однако ученые показали, что он также вырабатывается в бурой жировой ткани — особом типе жира, отвечающем за термогенез, то есть выработку тепла за счет сжигания энергии.

«При повышении уровня нейритина-1 именно в буром жире животные начинали расходовать больше энергии и не набирали лишний вес, даже получая калорийную пищу», — пояснил соавтор работы профессор Университета Барселоны Антонио Сорсано.

У подопытных животных наблюдались улучшения чувствительности к инсулину, снижение воспаления печени и замедленный набор массы тела. При этом аппетит и уровень физической активности не менялись.

Авторы считают, что нейритин-1 может стать перспективной терапевтической мишенью для лечения ожирения, диабета второго типа и жировой болезни печени. По словам соавтора исследования Мануэлы Санчес-Феустрие, механизм действия белка принципиально отличается от современных препаратов, таких как Оземпик, которые подавляют чувство голода.Кроме того, анализ генетических данных показал связь между уровнем нейритина-1 и предрасположенностью к ожирению у людей.

В дальнейшем команда планирует разработать эффективные подходы для использования открытия в клинической практике.

