У ожирения выявили неожиданную пользу для здоровья

Международная команда ученых выяснила, что избыточный вес в пожилом возрасте не всегда повышает риск деменции — напротив, у полных людей он оказался ниже по сравнению с ровесниками с нормальным весом. Но ключевым фактором оказалась не масса тела сама по себе, а ее изменения с течением времени. Работа опубликована в журнале Neurology.

Исследование более чем 5 тысяч человек показало: те, кто сохранял стабильный вес с середины жизни до старости, имели наименьший риск развития деменции. А вот потеря веса, даже если в старости человек оставался в пределах нормы, резко увеличивала вероятность болезни. У «постройневших» участников риск деменции был в два раза выше, чем у людей, чей вес не менялся.

Авторы отмечают, что так называемый «парадокс ожирения» — более низкий риск деменции у полных пожилых — частично объясняется скрытой потерей веса у тех, кто формально попадает в категорию низкого ИМТ. В таких случаях снижение массы тела часто связано не с образом жизни, а с ухудшением здоровья, которое одновременно повышает риск когнитивных нарушений.

Ученые подчеркивают: траектория изменений массы тела может быть важным сигналом для врачей при оценке риска когнитивных нарушений.

