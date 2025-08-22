В космосе найдена капсула времени, хранящая тайны Солнечной системы

Астероид Бенну, образцы которого в 2023 году доставил на Землю зонд NASA OSIRIS-REx, оказался настоящей капсулой времени. Новые исследования показали, что он хранит в себе смесь древнейшего вещества со всего солнечного мира и даже из межзвездного пространства. Ученые нашли в частицах Бенну следы звездной пыли, образовавшейся еще до рождения Солнца, а также органику с необычным изотопным составом, вероятно появившуюся в межзвездной среде. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Анализ подтвердил, что «родительский» астероид Бенну содержал обилие льда, который в какой-то момент растаял и вступил в реакцию с минералами. В результате в составе сохранились соединения, сформированные при контакте воды и твердых пород при относительно низких температурах — около 25 градусов. Это значит, что внутри древнего тела могли на протяжении миллиардов лет идти процессы, важные для зарождения химии жизни.

Кроме того, на поверхности зерен видны следы космического выветривания — микроскопические кратеры и брызги расплавленной породы, оставленные ударами микрометеоритов и воздействием солнечного ветра. Эти наблюдения показывают, что вещество астероида постоянно менялось как изнутри, так и снаружи.

Ученые отметили, что сравнивать такие образцы с метеоритами, упавшими на Землю, сложно, ведь последние подвергаются изменению при прохождении атмосферы. А значит, именно миссии по прямому возвращению грунта, как OSIRIS-REx, дают наиболее «чистое» понимание того, как формировалась и развивалась Солнечная система.

