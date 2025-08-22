На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В космосе найдена капсула времени, хранящая тайны Солнечной системы

Nature Astronomy: астероид Бенну хранит следы вещества со всей Солнечной системы
true
true
true
close
NASA/Goddard/University of Arizona

Астероид Бенну, образцы которого в 2023 году доставил на Землю зонд NASA OSIRIS-REx, оказался настоящей капсулой времени. Новые исследования показали, что он хранит в себе смесь древнейшего вещества со всего солнечного мира и даже из межзвездного пространства. Ученые нашли в частицах Бенну следы звездной пыли, образовавшейся еще до рождения Солнца, а также органику с необычным изотопным составом, вероятно появившуюся в межзвездной среде. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Анализ подтвердил, что «родительский» астероид Бенну содержал обилие льда, который в какой-то момент растаял и вступил в реакцию с минералами. В результате в составе сохранились соединения, сформированные при контакте воды и твердых пород при относительно низких температурах — около 25 градусов. Это значит, что внутри древнего тела могли на протяжении миллиардов лет идти процессы, важные для зарождения химии жизни.

Кроме того, на поверхности зерен видны следы космического выветривания — микроскопические кратеры и брызги расплавленной породы, оставленные ударами микрометеоритов и воздействием солнечного ветра. Эти наблюдения показывают, что вещество астероида постоянно менялось как изнутри, так и снаружи.

Ученые отметили, что сравнивать такие образцы с метеоритами, упавшими на Землю, сложно, ведь последние подвергаются изменению при прохождении атмосферы. А значит, именно миссии по прямому возвращению грунта, как OSIRIS-REx, дают наиболее «чистое» понимание того, как формировалась и развивалась Солнечная система.

Ранее в космосе были обнаружены 300 загадочных объектов неизвестного происхождения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами