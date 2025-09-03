На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Перми нашли способ очистить сточные воды на 100%

ПНИПУ: сточные воды очистили от токсичного азота на 100% с помощью дрожжей
true
true
true
close
kei907/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха на 100% очистили от токсичного азота сточные воды с помощью дрожжей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Применение удобрений позволяет сохранить до 40% урожая и повысить продовольственную безопасность. Все чаще в сельском хозяйстве используют «умное» удобрение струвит — оно получают из сточных вод и отличается тем, что медленно растворяется в почве, отдавая азот и фосфор растениям в течение всего сезона. Однако до сих пор технология его производства не была полностью безотходной: около 1% кристаллов проходили через фильтры и попадали в очищенную воду, что могло вызывать цветение водоемов и гибель их обитателей.

Исследователи предложили решение: очистку с помощью дрожжей Yarrowia lipolytica. Эксперимент показал, что микроорганизмы способны удалить 100% аммонийного азота и 96,7% фосфора, полностью устраняя остатки удобрения. Проверка подтвердила, что такую воду можно повторно использовать для синтеза новых партий струвита.

По мнению авторов, разработанная методика позволяет создать замкнутый цикл производства и сэкономить большие обънмы водных ресурсов. Внедрение технологии на предприятиях предотвратит попадание азота и фосфора в реки и озера, сделав производство удобрения экологически чистым.

Ранее в России решили опасную проблему шахт с помощью соли.

