В России решили опасную проблему шахт с помощью соли

Исследователи Пермского Политеха, УрО РАН и ВостНИИ доказали, что при добыче калийных солей можно безопасно использовать обычные, а не специальные «предохранительные» взрывчатые вещества. Опыты показали, что сама каменная соль, из которой состоит рудный массив, играет роль природного пламегасителя и не позволяет метану воспламениться. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Сегодня при взрывных работах в калийных шахтах применяются специальные предохранительные составы: они менее мощные и в два-три раза дороже, чем обычные, но не вызывают воспламенения метановоздушной смеси. По данным Ростехнадзора, почти четверть аварий в шахтах связаны именно с взрывами метана, поэтому риски чрезвычайно высоки.

Ученые смоделировали опасные шахтные условия в камерах, заполненных метаном, и установили: для полного подавления воспламенения масса солевой оболочки должна превышать массу взрывчатки в 1,5–2,6 раза. В условиях калийных месторождений это требование выполняется автоматически, так как весь массив состоит из соли.

«Мелкие частицы соляного массива, переходящие после взрыва во взвешенное состояние, работают как пламегасители, не позволяя метану загореться», — объяснил профессор кафедры «Разработка месторождений полезных ископаемых» ПНИПУ Алексей Исаевич.

По словам исследователей, внедрение метода позволит отказаться от дорогих предохранительных составов, ускорить процесс добычи и снизить себестоимость минеральных удобрений при сохранении безопасности работ.

