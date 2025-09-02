На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Перми нашли способ обезопасить авиационные двигатели

ПНИПУ: новая разработка обеспечит точный контроль оксидов азота в авиадвигателе
true
true
true
close
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

Ежегодно работа авиационных двигателей выбрасывает в атмосферу 6–8 млн тонн оксидов азота — одних из самых опасных загрязнителей, усиливающих парниковый эффект и вызывающих кислотные дожди. Ученые Пермского Политеха предложили инновационное решение: виртуальный нейросетевой измеритель, который в реальном времени рассчитывает концентрацию выбросов в камере сгорания и повышает точность контроля на 82,8%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Оксиды азота образуются при сгорании топлива на температурах свыше 1300 °С. В верхних слоях атмосферы они особенно опасны: усиливают разрушение озонового слоя и влияют на климат сильнее, чем наземные выбросы. Но прямое измерение их концентрации в авиационных двигателях затруднено — датчики быстро выходят из строя из-за экстремальных условий.

Новый подход полностью виртуален: система не контактирует с агрессивной газовой средой, а рассчитывает концентрацию оксидов по параметрам, которые легко получить стандартными датчиками — давлению, температуре, расходу топлива и коэффициенту избытка воздуха.

«Мы использовали простую модель нейронной сети, которая проводит вычисления всего за 3,63 миллисекунды, — пояснил Вячеслав Никулин, ассистент кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ. — При этом адаптивный алгоритм подстраивается под разные режимы работы двигателя: взлет, набор высоты, посадку или руление».

Разработка встраивается прямо в систему управления двигателем. Она позволяет не только контролировать, но и оперативно корректировать параметры сгорания, снижая выбросы без ущерба для мощности и экономичности полета.

Авторы исследования отмечают, что внедрение виртуального измерителя может стать важным шагом на пути к созданию «зеленых» авиационных технологий и поможет российской авиации соответствовать ужесточающимся международным экологическим стандартам.

Ранее ИИ нашел брак на производстве сковородок в России.

