ИИ нашел брак на производстве сковородок в России

Исследователи Пермского Политеха создали алгоритм машинного зрения, который «видит» гранулы чугуна на производстве сковородок даже при слабом и неравномерном освещении. Разработка позволяет повысить точность распознавания шарообразных элементов на 20%, что напрямую влияет на качество конечной продукции. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Знаменитые чугунные сковородки, ценимые за равномерное распределение тепла и прочность, начинаются с точного контроля качества рудных гранул — окатышей, из которых производится чугун. Но именно этот этап десятилетиями оставался слабым местом металлургии: частицы разного размера в печи создают пробки и каналы, что приводит к перерасходу энергии и браку.

«Главная проблема — сложные световые условия в цехе. Серый цвет гранул сливается с фоном, а неравномерное освещение делает их практически неразличимыми. Мы применили адаптивный алгоритм подстройки контрастности, благодаря чему изображение становится равномерно ярким и чётким, а система уверенно фиксирует даже те гранулы, которые раньше «терялись»», — объяснил профессор кафедры «Автоматизация технологических процессов» Березниковского филиала ПНИПУ Андрей Затонский.

До сих пор контроль качества в основном выполнялся вручную, что вызывало утомляемость и ошибки у работников. Автоматизированные системы, существовавшие ранее, требовали идеального освещения и значительных вычислительных ресурсов. Новый алгоритм устранил эти ограничения.

По оценке разработчиков, внедрение технологии позволит сократить процент брака, ускорить производственный цикл и снизить затраты металлургических предприятий. В условиях падения производства окатышей в России почти на треть в 2024 году такие решения приобретают стратегическое значение.

Ранее российские ученые создали безопасное удобрение из куриного помета.