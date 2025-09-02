Стало известно, где в нашей галактике находятся обитаемые миры

Международная команда исследователей впервые показала, что миграция звезд — их перемещение из одних областей Млечного Пути в другие — играет ключевую роль в расширении границ так называемой галактической обитаемой зоны, регионов, где гипотетически может развиваться сложная жизнь. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Идея галактической обитаемой зоны была предложена в 1980-х и строится на аналогии с классической «зоной обитаемости» вокруг звезды, где возможна жидкая вода. Такие зоны обычно связывают с областями, богатыми тяжелыми элементами — железом, кислородом, кремнием, необходимыми для формирования твердых планет.

Авторы использовали компьютерные модели, чтобы сравнить сценарии с учетом и без учета звездной миграции. Выяснилось, что именно движение звезд в диске Галактики повышает вероятность существования обитаемых планет во внешних ее областях. По оценкам, с миграцией вероятность появления звезды с подходящей планетой возрастает примерно в пять раз.

Исследование также показало, что во внутренних районах Млечного Пути на формирование землеподобных миров заметно влияет присутствие газовых гигантов: они могут как стимулировать, так и подавлять рождение каменистых планет.

Работа имеет прямое отношение к грядущим миссиям Европейского космического агентства. В 2026 году стартует телескоп PLATO, который будет искать экзопланеты транзитным методом у миллиона звезд. В 2029 году полетит миссия Ariel, предназначенная для изучения химического состава и тепловых свойств атмосферы тысяч подтвержденных экзопланет.

Ранее в космосе были выявлены потенциально обитаемые зоны.