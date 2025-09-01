На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа ягода, снижающая риск развития аллергии у детей

Nutrients: черника модулирует иммунный баланс у младенцев
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Кормление младенцев черникой в первый год жизни может помочь снизить проявления аллергии и поддержать оптимальный иммунный баланс. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

В ходе исследования младенцы (начиная с пяти месяцев) ежедневно потребляли по 10 г порошка черники , который смешивали с пюре или грудным молоком. В контрольной группе детям давали схожий по вкусу и цвету низокалорийный порошок без содержания ягод. Эксперимент длился до достижения детьми 12-месячного возраста.

Ученые регулярно собирали образцы крови и кала у каждого испытуемого. Также отслеживалась динамика 29 белков и молекул (цитокинов и хемокинов) для оценки изменения в иммунных маркерах и их связи с кишечной флорой.

Результаты показали, что уровень цитокина ИЛ-13, связанного с аллергическими реакциями, оказался ниже у детей, получавших чернику, чем в группе плацебо. В то же время уровень противовоспалительного ИЛ-10 в первой группе был погранично выше.

Кроме того, исследователи выявили 32 ассоциации между цитокинами и микробиотой. Так, уровень ИЛ-10 положительно коррелировал с числом Megasphaera, Clostridiaceae и Lactobacillus, а уровень ИЛ-13 — с Clostridia и Citrobacter. В то же время ИЛ-10 отрицательно коррелировал с Blautia и Peptostreptococcaceae, а ИЛ-13 — с Lacticaseibacillus и Anaerostipes.

Исследование охватило ограниченное число участников (48 детей). Однако авторы считают, что полученные данные указывают на потенциал черники как продукта, способного формировать здоровый иммунный профиль.

Ранее россиянам рассказали, как запастись витаминами на осень.

