Россиянам рассказали, как запастись витаминами на осень

ПНИПУ: часть витаминов способна сохраняться в организме месяцами
Shutterstock

Ученые Пермского Политеха объяснили, можно ли летом «запастись» витаминами, чтобы легче пережить осенне-зимний сезон простуд. По словам специалистов, часть витаминов действительно способна сохраняться в организме месяцами, но большинство выводится в течение нескольких часов или дней, поэтому полагаться исключительно на летние запасы не стоит. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Холодное время года становится испытанием для организма: на фоне адаптации к низким температурам и сокращению светового дня снижается иммунная защита, а скученность людей в помещениях облегчает распространение вирусов.

По словам кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, в этот период витамины играют ключевую роль в поддержке иммунитета. Но важно понимать, как именно они накапливаются и расходуются. Витамины С и группы В хранятся в организме считанные часы или сутки. Исключение — витамин В12, чьи запасы в печени могут сохраняться несколько лет. Поэтому цитрусовые, смородина, клубника, брокколи и другие богатые витамином С продукты должны присутствовать в рационе каждый день.

Жирорастворимые витамины ведут себя иначе. Так, витамин А способен накапливаться в печени на несколько лет, витамин Е хранится в организме долго и усиливает работу иммунных клеток, витамин D — до полугода, при этом он синтезируется в коже под действием солнца, а витамин К имеет ограниченные запасы и требует регулярного поступления. Летом их можно получать из моркови, зелени, абрикосов, орехов, помидоров и других сезонных продуктов.

Однако, как отмечают эксперты, длительные запасы — это скорее эволюционный механизм выживания в экстремальных условиях, а не повод полностью отказаться от поступления витаминов с пищей в течение года. Нарушить усвоение и хранение витаминов могут заболевания ЖКТ, почек и печени, дефицит жиров в рационе, курение, алкоголь и хронический стресс.

Что касается самостоятельного приема витамина D или йода, особенно в северных регионах, врачи предостерегают от самоназначения. Избыточное поступление витамина D может вызвать гиперкальциемию и серьёзные осложнения, а бесконтрольный приём йода способен спровоцировать прогрессирование скрытого тиреотоксикоза.

Ученые подчеркивают: витамины не являются абсолютной защитой от вирусов, но они помогают организму легче справляться с нагрузками и снижают риск тяжелого течения инфекций.

Ранее ученые рассказали, какие заготовки на зиму сохраняют больше всего пользы овощей и фруктов.

