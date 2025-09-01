На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские ученые нашли способ защитить иммунные клетки от гибели

ПМГМУ: выявлены механизмы защиты иммунных клеток от программируемой гибели
close
Depositphotos

Исследователи из Института регенеративной медицины Сеченовского Университета раскрыли механизмы, которые позволяют макрофагам — ключевым клеткам иммунной системы — защищаться от ферроптоза, особой формы программируемой гибели клеток. Работа открывает перспективы для разработки новых противовоспалительных и противоопухолевых препаратов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Ферроптоз связан с накоплением токсичных липидных перекисей в мембранах клеток и зависит от железа. Ученые выяснили, что защитить макрофаги можно с помощью аутологичной сыворотки крови — она полностью блокирует запуск этого процесса. Дополнительно исследователи изучили роль оксида азота. Оказалось, что важна не просто его концентрация, а продолжительность действия. Так, соединение DPTA NONOate, которое высвобождает NO в течение нескольких часов, предотвращало ферроптоз, тогда как быстро распадающийся аналог эффекта не давал.

«Мы показали, что именно кинетика высвобождения оксида азота определяет его защитные свойства. Длительное воздействие блокирует накопление липидных перекисей — главный маркер ферроптоза», — пояснила Мария Юрканова, соавтор исследования.

По словам ученых, следующий шаг — переход к экспериментам на животных моделях. Это позволит приблизиться к практическому применению открытия для иммуноонкологии и лечения воспалительных заболеваний.

Ранее россиянам рассказали, как запастись витаминами на осень.

