На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России разработали метод ранней диагностики сколиоза с помощью смартфона

ПНИПУ: предложен новый метод диагностики сколиоза с помощью ИИ
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха предложили революционный метод диагностики сколиоза с помощью искусственного интеллекта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Сколиоз остается одной из самых распространенных патологий среди подростков: по данным медстатистики, его признаки выявляют почти у 40% детей. Искривление позвоночника сопровождается скручиванием и деформацией грудной клетки, что может приводить к одышке, снижению выносливости, хроническим болям и серьезным проблемам с сердцем и легкими. При этом существующие методы диагностики имеют серьезные ограничения.

Исследователи ПНИПУ предложили революционную альтернативу: метод компьютерной фотограмметрии, который позволяет оценивать состояние позвоночника с помощью камеры смартфона. Разработанная нейросеть автоматически распознает ключевые анатомические точки на спине, строит 3D-модель и рассчитывает более сотни клинических параметров — от углов искривления до асимметрии плеч и таза.

«В исследовании приняли участие 166 детей. Мы сопоставили данные нейросети с результатами компьютерной оптической топографии, которая используется как эталонный метод. Совпадение оказалось очень высоким — до 95%», — рассказал ассистент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ Иван Шитоев.

Разработчики подчеркивают: точность работы алгоритма достигает 88% даже при использовании обычной камеры. Это делает систему доступной для массового скрининга и профилактики, в том числе в отдаленных регионах. Приложение, получившее название ScolView, выйдет уже в сентябре и будет доступно для бесплатного скачивания в AppStore, GooglePlay и RuStore.

Ранее впервые был разработан метод полного восстановления после травмы спинного мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами