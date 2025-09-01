В России разработали метод ранней диагностики сколиоза с помощью смартфона

Ученые Пермского Политеха предложили революционный метод диагностики сколиоза с помощью искусственного интеллекта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Сколиоз остается одной из самых распространенных патологий среди подростков: по данным медстатистики, его признаки выявляют почти у 40% детей. Искривление позвоночника сопровождается скручиванием и деформацией грудной клетки, что может приводить к одышке, снижению выносливости, хроническим болям и серьезным проблемам с сердцем и легкими. При этом существующие методы диагностики имеют серьезные ограничения.

Исследователи ПНИПУ предложили революционную альтернативу: метод компьютерной фотограмметрии, который позволяет оценивать состояние позвоночника с помощью камеры смартфона. Разработанная нейросеть автоматически распознает ключевые анатомические точки на спине, строит 3D-модель и рассчитывает более сотни клинических параметров — от углов искривления до асимметрии плеч и таза.

«В исследовании приняли участие 166 детей. Мы сопоставили данные нейросети с результатами компьютерной оптической топографии, которая используется как эталонный метод. Совпадение оказалось очень высоким — до 95%», — рассказал ассистент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ Иван Шитоев.

Разработчики подчеркивают: точность работы алгоритма достигает 88% даже при использовании обычной камеры. Это делает систему доступной для массового скрининга и профилактики, в том числе в отдаленных регионах. Приложение, получившее название ScolView, выйдет уже в сентябре и будет доступно для бесплатного скачивания в AppStore, GooglePlay и RuStore.

Ранее впервые был разработан метод полного восстановления после травмы спинного мозга.