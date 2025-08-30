Россиянам рассказали, стоит ли делать домашнее задание вместе с ребенком

Большинство школьников тратят на выполнение «домашки» около трех часов в день, и родители нередко помогают им справляться с заданиями. Однако такая поддержка важна не только ради оценок. По словам специалистов ПНИПУ, совместная работа с ребенком укрепляет эмоциональную связь в семье, снижает стресс и формирует внутреннюю учебную мотивацию. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Родитель в этом процессе должен быть партнером, а не контролером. Атмосфера доверия помогает ребенку осознанно относиться к учебе и развивает самостоятельность. Напротив, гиперконтроль лишает его возможности принимать решения и снижает мотивацию», — объяснила Мария Дуванская, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ.

Домашние задания, отмечают ученые, выполняют еще и воспитательную функцию: становятся площадкой для общения родителей с детьми и способом самим взрослым оставаться в контексте школьной программы.

Эффективность помощи зависит от возраста. В начальной школе родительская поддержка необходима, в среднем звене акцент смещается на общение со сверстниками, а в старших классах взрослые становятся скорее менторами, помогая выстраивать образовательную траекторию.

Важно учитывать и особенности разных поколений: подросткам-«зумерам» ближе гибкость и самостоятельность, а детям-«альфа» необходим более четкий контроль, но без чрезмерного давления.

Что касается репетиторов, то, по словам экспертов, их привлечение в начальной школе неоправданно. На этом этапе именно родитель играет ключевую роль в поддержке. Репетиторы могут быть полезны в среднем и старшем звене — при углубленном изучении предметов, но при сохранении ведущей роли школьного учителя.

Ранее ученых удивили изменения в мозге мужчин, впервые ставших отцами.