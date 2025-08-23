На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученых удивили изменения в мозге мужчин, впервые ставших отцами

HBP: у мужчин активируются особые зоны мозга при виде своего ребенка
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Южной Калифорнии и Университета Северной Каролины обнаружили, что мозг впервые ставших отцами мужчин по-особому реагирует на собственных младенцев. Когда папы смотрели видео со своими детьми, у них активировались области, отвечающие за социальное понимание, эмоции и систему вознаграждения, — причем сильнее, чем при виде чужих младенцев или даже беременных партнерш. Работа опубликована в журнале Human Brain Mapping (HBP).

«Наши данные показывают: отцовский мозг настраивается на уникальную значимость своего ребенка, — объяснил ведущий автор исследования Филип Ньюсом. — Эти реакции связаны не просто с социальным интересом, а с глубиной психологической связи с младенцем».

В эксперименте участвовали 32 молодых отца из Лос-Анджелеса. Через восемь месяцев после рождения ребенка они проходили функциональную МРТ, во время которой смотрели короткие ролики со своим малышом, чужим младенцем, партнершей или незнакомой женщиной.

Сканирование показало: при виде собственного ребенка у мужчин сильнее активировались задняя поясная кора и орбитофронтальная кора — зоны, связанные с регуляцией эмоций, вознаграждением и «чтением» мыслей и чувств других. Причем сила реакции зависела от того, насколько папы чувствовали себя эмоционально связанными с ребенком и как справлялись со стрессом первых месяцев.

Авторы подчеркивают, что результаты дополняют данные о «материнском мозге» и указывают: отцовство также перестраивает работу нервных сетей, помогая лучше понимать потребности младенца.

Ранее ученые рассказали, как воспитать здоровые привычки в питании у ребенка.

