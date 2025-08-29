Найден способ предсказать психические расстройства детей

Ученые из Университета Ватерлоо выяснили, что активность иммунной системы связана с риском эмоциональных и поведенческих нарушений у детей, живущих с хроническими заболеваниями. Работа опубликована в журнале Brain and Behavior (B&B).

Исследование основано на данных долгосрочного проекта MY LIFE, который отслеживает здоровье детей с астмой, диабетом, эпилепсией, артритом и другими хроническими болезнями. В выборку вошли 128 детей в возрасте 2–16 лет, которые предоставили образцы крови и проходили психологические тесты в течение 4 лет.

Ученые проанализировали уровень белков-биомаркеров воспаления и сопоставили их с эмоциональным состоянием участников.

Выяснилось, что высокий уровень G-CSF был связан с усилением тревожности и эмоционального дистресса. GM-CSF оказался предиктором сразу широкого спектра проблем — от агрессии до общего роста симптомов. IL-6, напротив, неожиданно демонстрировал защитный эффект: дети с более высоким уровнем этого белка реже сталкивались с поведенческими трудностями.

Авторы отмечают, что это первые данные о том, что иммунная система может «подсказывать» риск психических нарушений у детей с хроническими болезнями. Если результаты подтвердятся в более крупных исследованиях, тесты на такие маркеры смогут помочь врачам заранее выявлять группы риска и направлять детей на профилактику или психологическую помощь.

Команда планирует продолжать наблюдение за детьми и изучить, как иммунные факторы взаимодействуют с социальными условиями.

«Если удастся подтвердить, что воспалительные маркеры действительно предсказывают риск, это позволит раньше направлять детей к специалистам и сокращать время до получения помощи», — отметил автор работы Марк Ферро.

