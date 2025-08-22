Россиянам рассказали, как помочь первокласснику адаптироваться к школе

ПНИПУ: для борьбы со стрессом в школе ребенку необходим эмоциональный интеллект

Старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов рассказал, как понять, готов ли ребенок к школе, какой стресс является нормальным, а какой опасен, и как облегчить процесс привыкания к школьной среде. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Попадая в новое окружение, ребенок испытывает стресс. Но стресс может быть и полезным. По словам эксперта, существует положительная реакция — эустресс, когда нервная система помогает адаптироваться к новой ситуации. А вот дистресс возникает, если справиться с нагрузкой не удается.

«Эустрессовые реакции нужны, чтобы ребенок привык к обстановке, людям и правилам. Это полезно. Главное — не допустить перехода в дистресс», — пояснил Литвинов.

Именно поэтому в первые недели у детей могут меняться сон, гормональный фон, иммунные реакции. Например, при стрессе снижается сопротивляемость инфекциям, что объясняет частые простуды в начале учебного года.

Похожие реакции возникают и после лета, когда школьники вновь переходят к строгому режиму. Если ребенок летом ложился спать поздно, перестроиться на ранние подъемы особенно трудно. Поэтому специалисты советуют за несколько недель до сентября постепенно менять график сна и бодрствования.

Кто-то привыкает к школе за неделю, другим нужно полгода — оба варианта в норме. В среднем адаптация занимает 1–1,5 месяца.

«Процесс должен восприниматься естественно. Не стоит чрезмерно награждать ребенка просто за то, что он ходит в школу», — отметил ученый.

Главный показатель — произвольное внимание: способность спокойно сосредоточиться, выполнять задания, вести беседу, завязывать шнурки. Умение читать или писать вторично. Если дошкольник еще не проявляет интереса к учебе, можно отложить поступление в первый класс на год — практика показывает, что позднее начало нередко делает адаптацию проще.

Родителям стоит развивать у ребенка внимание, самостоятельность и эмоциональный интеллект. Помогут задания на время, право выбора («эту книгу или ту?»), обсуждение эмоций героев мультфильмов и фильмов. Именно эти навыки станут основой успешного обучения.

