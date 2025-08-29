На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые раскрыли неочевидный секрет достижения успехов в студенчестве

JP: теплые отношения с родителями помогают студентам
true
true
true
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Китайские исследователи выяснили, что студенты, чьи родители проявляли больше тепла и заботы, обладают более развитыми социально-эмоциональными навыками, а также сообщают о более высоком уровне социального и психологического благополучия. Работа опубликована в журнале Journal of Psychology (JP).

Социально-эмоциональные навыки помогают людям понимать и регулировать собственные эмоции, выстраивать здоровые отношения и принимать ответственные решения. Эти способности важны не только для учебы, но и для будущей профессиональной и личной жизни: они повышают стрессоустойчивость, снижают риск тревожности и депрессии, способствуют успешной работе в команде и развитию лидерских качеств.

В исследовании приняли участие студенты первых курсов трех государственных университетов материкового Китая. Средний возраст участников составлял 19–20 лет. В итоге в анализ были включены данные 362 студентов, которые дважды заполняли анкеты.

Анкетирование включало оценку теплоты матери и отца (по японской шкале стилей воспитания), психологического и социального благополучия, а также уровня социально-эмоциональных навыков.

Результаты показали: те, кто отмечал большую теплоту со стороны матери, чаще так же оценивали и отца, и наоборот. Чем выше была общая родительская теплота, тем выше студенты оценивали собственное благополучие и социально-эмоциональные умения. При этом в статистической модели отцовская теплота оказалась особенно значимой для уровня социального благополучия студентов.

По мнению авторов, результаты показывают важную роль эмоциональной поддержки со стороны родителей в формировании навыков общения и эмоциональной устойчивости у молодежи.

Ранее ученых удивили изменения в мозге мужчин, впервые ставших отцами.

