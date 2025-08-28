Крупные выбросы плазмы наблюдаются на Солнце

Ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН 28 августа зафиксировали крупные выбросы плазмы в северном полушарии Солнца. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным лаборатории, активные зоны пока не направлены прямо на Землю и не представляют для нее угрозы.

Тем не менее, происходящее на Солнце ученые называют каким-то адом. Только за прошедшие сутки появилось не менее сотни новых пятен, а 25 августа 2025 года на Солнце зафиксировали две подряд вспышки класса М. Их сила достигла класса M4.6. Это соответствует четвёртому уровню в пятибалльной классификации.

Крупнейший в этом году выброс плазмы на Солнце произошел 25 февраля 2025 года. Его зафиксировали космические коронографы, которые сняли облако плазмы. После окончания процесса образовавшаяся плазма улетела в космос.

Ранее ученые предупредили о максимальном риске мощных вспышек на Солнце.