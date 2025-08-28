На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная опасность смартфона для отношений

Journal of Personality: излишнее сидение в телефоне портит отношения
true
true
true
close
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Фаббинг — ситуация, когда партнер уделяет больше внимания смартфону, чем живому общению, — снижает удовлетворенность отношениями и усиливает негативные эмоции. Особенно сильно от этого страдают люди с тревожным типом привязанности, показало исследование международной команды ученых. Работа опубликована в журнале Journal of Personality.

Исследователи проанализировали данные 196 взрослых, состоящих в отношениях не менее полугода. В течение десяти дней участники вели онлайн-дневники, где фиксировали, насколько часто партнер отвлекался на телефон, а также свое настроение, самооценку и реакции на подобные ситуации.

Результаты показали: в те дни, когда люди чаще сталкивались с фаббингом, они чувствовали больше злости и тревоги, а уровень удовлетворенности отношениями падал. При этом участники с высоким уровнем тревожной привязанности сильнее других испытывали падение самооценки и признаки депрессии. Они чаще отвечали на игнорирование «зеркальным» поведением — сами брали телефон, стремясь вызвать одобрение или поддержку со стороны.

«Люди, которым особенно важно внимание партнера, реагировали на фаббинг сильнее: чувствовали себя отвергнутыми, были более раздражительными и чаще пытались отомстить, демонстративно уходя в телефон», — объяснила автор работы, доцент Клэр Харт.

Интересно, что даже люди с избегающим типом привязанности, обычно стремящиеся к дистанции в отношениях, во время фаббинга чаще отмечали желание получить внимание. Это, по мнению исследователей, указывает на универсальность потребности во внимании, даже если в обычных условиях человек ее скрывает.

Авторы подчеркивают: смартфоны стали неотъемлемой частью повседневности, но именно из-за этого важно понимать, когда их использование разрушает эмоциональную связь в паре. В будущем ученые планируют исследовать физиологические реакции на фаббинг — например, изменения сердечного ритма и уровня стресса.

Ранее ученые выявили черту, из-за которой пары чаще ссорятся и расстаются.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами