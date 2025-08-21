На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какие пары наиболее счастливы в отношениях

Telematics and Informatics: пары, познакомившиеся офлайн, счастливее
ORION PRODUCTION/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что пары, которые познакомились офлайн — на учебе, работе или через друзей, — в среднем оценивают свои отношения как более счастливые и отмечают более сильное чувство любви, чем пары, начавшие знакомство в интернете. Работа опубликована в журнале Telematics and Informatics.

Авторы работы проанализировали данные более чем 10 тыс. взрослых из 50 стран. В фокус вошли 6,6 тыс. участников, состоящих в отношениях на момент опроса. Ученые сравнили качество отношений у тех, кто познакомился в реальной жизни, и тех, кто встретил партнера онлайн — на сайтах и в приложениях для знакомств.

Выяснилось, что «онлайн»-пары чаще отличались более низким уровнем удовлетворенности отношениями и меньшей выраженностью трех компонентов любви — близости, страсти и особенно преданности партнеру. Эти различия сохранялись даже после учета возраста, длительности отношений и социально-экономического положения.

Интересно, что различия были более заметны у мужчин и у людей старше 33 лет. Среди женщин и молодых участников контраст между онлайн- и офлайн-знакомствами был слабее.

По словам руководителя исследования Марты Коваль из лаборатории Being Human при Вроцлавском университете, результаты не означают, что «онлайн»-пары обречены.

«Многие люди находят в интернете долгие и счастливые отношения. Но в среднем те, кто встретился офлайн, чаще сообщают о большем уровне удовлетворенности и крепкой любви», — отметила ученая.

Авторы предполагают, что на качество отношений могут влиять особенности онлайн-знакомств: избыток выбора, меньшее сходство в культурном и социальном фоне партнеров, а также несоответствие ожиданий и реальности при встрече.

Ранее ученые раскрыли ужасающую правду об одиночестве.

