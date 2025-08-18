На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые раскрыли ужасающую правду об одиночестве

NHB: одиночество меняет личность, сон и даже работу мозга
Depositphotos

Международная команда ученых выяснила, что одиночество влияет не только на настроение, но и на личность, работу мозга, иммунную систему и даже сны. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Одиночество все чаще называют не просто неприятным чувством, а фактором, способным менять человека изнутри. Новые исследования показывают, что длительная социальная изоляция влияет не только на настроение, но и на личностные черты, физиологию и даже на то, как мозг обрабатывает социальную информацию.

Крупные опросы пожилых людей в США показали, что те, кто постоянно чувствует себя одиноким, со временем становятся менее общительными, менее дисциплинированными и более тревожными. Ученые отмечают, что изменения затрагивают базовые черты характера, а не только текущее настроение.

Другие работы связывают одиночество с нестабильностью эмоций и негативной самооценкой: такие люди чаще воспринимают себя обузой для близких. На физиологическом уровне одиночество сопровождается изменением уровня белков, участвующих в иммунных реакциях и воспалительных процессах. Это может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Влияние одиночества ощущается даже во сне: по данным американских психологов, одинокие люди чаще видят кошмары, а их отдых реже бывает восстановительным. Нейровизуализационные исследования показывают, что мозг таких людей по-другому реагирует на знакомых людей и даже на вымышленных персонажей. В ряде случаев граница между реальными и «псевдосоциальными» связями размывается, и мозг обрабатывает друзей и телевизионных героев почти одинаково.

Особенно уязвимыми оказываются подростки: результаты многолетних наблюдений за более чем 11 тыс. человек в США показали, что одиночество в 15 лет значительно повышает риск депрессии и посттравматического стрессового расстройства во взрослом возрасте.

Ученые отмечают, что одиночество нельзя рассматривать как простое отсутствие компании. Это сложный и многоуровневый опыт, который постепенно меняет то, как человек чувствует, думает и взаимодействует с миром.

Ранее были названы показатели анализа крови, указывающие на депрессию.

