В России создали масло для автоматических коробок передач вдвое эффективнее зарубежного

Специалисты Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина разработали состав масла для автоматических коробок передач, срок службы которого достигает 150–200 тысяч км пробега, что почти вдвое больше по сравнению с большинством зарубежных аналогов, которые требуют замены через 60–70 тысяч км. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«На рынке дефицит качественных отечественных масел для автоматических коробок передач. Большинство западных поставщиков ушло, а китайские производители пока не предлагают достойной замены. При этом от качества смазочных материалов напрямую зависит надежность трансмиссии и стоимость ее обслуживания», — пояснил руководитель проекта, доцент кафедры химии и технологии смазочных материалов и химмотологии Леонид Багдасаров.

Разработка отличается стабильной вязкостью, противоизносными свойствами и высокой термоокислительной стойкостью. Добиться этого удалось благодаря созданию уникального компонента — фосфатированного эфира, полностью производимого в России. В отличие от традиционных антифрикционных присадок, которые часто вступают в антагонистические взаимодействия и ухудшают свойства масла, новый компонент снижает потери на трение, эффективнее отводит тепло и замедляет окисление.

Испытания в автобусном парке «Мострансавто» показали, что масло Губкинского университета работает дольше импортных аналогов и продлевает срок службы трансмиссий. Следующим этапом проекта станет создание специальных составов для техники, эксплуатируемой в условиях севера.

