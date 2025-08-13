В Перми нашли способ снизить риск аварий при посадке самолета

Ученые Пермского Политеха нашли способ снизить риск невыпуска шасси при посадке самолета. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

В России около 60% авиационных происшествий связано с техническими отказами, в том числе с неисправностью шасси. Эти механизмы работают за счет подшипников, покрытых смазками, которые должны выдерживать перепады температур от –60°C в полете до +200°C при экстренном торможении. Ошибка в выборе состава может привести к заеданию шасси и аварийной посадке.

Специалисты Пермского Политеха разработали математическую модель, которая позволяет «виртуально» протестировать смазки и определить, как они будут вести себя при разных нагрузках и температурах. Погрешность составляет всего 1,69%, что в несколько раз точнее существующих аналогов.

«Наша главная задача – определить поведение смазок в разных условиях и убедиться, что моделирование не будет отличаться от реальных показателей. Для проверки мы испытали материалы в натуральных условиях при температурах от –40°C до +80°C, и погрешность модели не превысила 1,69%», — рассказал Юрий Носов, научный сотрудник лаборатории цифрового инжиниринга машиностроительных процессов и производств.

«Реологические свойства — то, как смазка густеет на морозе или разжижается при нагреве, — являются важным фактором анализа качества. Разработанная модель применима для консистентных смазок независимо от состава, дает минимальную погрешность и позволяет прогнозировать работу узлов трения в широком диапазоне температур и нагрузок», — отметила Анна Каменских, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика».

Разработка уже используется в мостостроении и может найти применение в автомобилестроении, энергетике и космической технике. По словам авторов, технология позволит продлить срок службы механизмов, снизить расходы и уменьшить количество вредных отходов.

