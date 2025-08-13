На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Перми нашли способ снизить риск аварий при посадке самолета

ПНИПУ: создана модель, с точностью до 99% предсказывающая поведение смазок шасси
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха нашли способ снизить риск невыпуска шасси при посадке самолета. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе образовательного учреждения.

В России около 60% авиационных происшествий связано с техническими отказами, в том числе с неисправностью шасси. Эти механизмы работают за счет подшипников, покрытых смазками, которые должны выдерживать перепады температур от –60°C в полете до +200°C при экстренном торможении. Ошибка в выборе состава может привести к заеданию шасси и аварийной посадке.

Специалисты Пермского Политеха разработали математическую модель, которая позволяет «виртуально» протестировать смазки и определить, как они будут вести себя при разных нагрузках и температурах. Погрешность составляет всего 1,69%, что в несколько раз точнее существующих аналогов.

«Наша главная задача – определить поведение смазок в разных условиях и убедиться, что моделирование не будет отличаться от реальных показателей. Для проверки мы испытали материалы в натуральных условиях при температурах от –40°C до +80°C, и погрешность модели не превысила 1,69%», — рассказал Юрий Носов, научный сотрудник лаборатории цифрового инжиниринга машиностроительных процессов и производств.

«Реологические свойства — то, как смазка густеет на морозе или разжижается при нагреве, — являются важным фактором анализа качества. Разработанная модель применима для консистентных смазок независимо от состава, дает минимальную погрешность и позволяет прогнозировать работу узлов трения в широком диапазоне температур и нагрузок», — отметила Анна Каменских, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика».

Разработка уже используется в мостостроении и может найти применение в автомобилестроении, энергетике и космической технике. По словам авторов, технология позволит продлить срок службы механизмов, снизить расходы и уменьшить количество вредных отходов.

Ранее в Перми нашли способ удешевить водородную энергетику на 40%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами