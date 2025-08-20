В России создали безопасный для диабетиков напиток на основе чайного гриба

Ученые Пермского Политеха разработали новый способ приготовления чайного гриба, при котором напиток сохраняет все свои полезные свойства, но становится безопасным для людей с диабетом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным ВЦИОМ, около 71% россиян используют народные методы лечения. При этом 40% сочетают их с официальной медициной. Одним из самых популярных средств считается чайный гриб, или комбуча — напиток на основе симбиоза бактерий и дрожжей, который укрепляет иммунитет, улучшает работу кишечника, снижает уровень холестерина и помогает бороться с воспалениями.

Однако традиционный рецепт включает много сахара, что делает его недоступным для диабетиков. Попытки заменить сахар стевией или эритритом не решали проблему: такие заменители не служат питанием для микроорганизмов, и напиток терял пробиотические свойства.

Исследователи ПНИПУ нашли выход: в качестве основы они использовали мед и кофе. Оказалось, что чайный гриб лучше всего развивается в настое черного чая с медом: концентрация микроорганизмов в таком напитке достигла 4,6∙10⁸ КОЕ/мл, что даже выше, чем при использовании сахара. Кроме того, уровень кислотности (pH 2,7) оказался оптимальным для сохранения биологической активности и подавления вредных бактерий.

«Мед оказался более богатым источником питательных веществ для симбиоза бактерий и дрожжей, чем обычный сахар. Это не только сохраняет, но и усиливает пробиотические свойства напитка», — пояснила доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Анна Портнова.

Перспективным оказался и вариант на основе кофе: pH напитка составил 3,4, а количество микроорганизмов — 1,3∙10⁷ КОЕ/мл. Такой настой сочетает пробиотический эффект с бодрящими свойствами кофе и дополнительными антиоксидантами.

По словам ученых, новая технология может стать шагом к созданию функциональных напитков для людей с диабетом и другими метаболическими нарушениями. Она также открывает возможности для разработки специализированных ферментированных продуктов в рамках персонализированного питания.

