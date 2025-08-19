На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдено природное средство, предотвращающее развитие рака печени

Angewandte Chemie: гуава поможет в борьбе с раком печени
Shutterstock/FOTODOM

Американские химики нашли способ недорого синтезировать природные вещества, которые подавляют развитие рака печени — одного из самых распространенных и смертельных онкологических заболеваний в мире. Работа опубликована в журнале Angewandte Chemie.

Многие лекарства, применяемые в клинической практике, основаны на природных соединениях. Например, кора ивы содержит салицин, из которого организм вырабатывает салициловую кислоту — аналог аспирина. Однако ресурсов для массового производства таких препаратов обычно не хватает. Поэтому команда профессора Уильяма Чейна разработала метод полного синтеза природных молекул, содержащихся в гуаве, которые обладают противоопухолевым действием.

Ученые предложили химический «рецепт», позволяющий получать эти соединения из доступного сырья в больших количествах.

«Теперь любой исследователь сможет воспроизвести наш путь и, возможно, найти более короткий и эффективный маршрут. Мы первыми проложили дорогу», — отметил аспирант Лиам О'Грейди, соавтор статьи.

Перспективы открытия огромны: только в США ежегодно выявляется более 42 тыс. случаев рака печени и желчных протоков, при этом свыше 30 тыс. пациентов погибают. На поздних стадиях пятилетняя выживаемость не превышает 15%, а существующие химиотерапии обходятся системе здравоохранения в миллиарды долларов.

Сейчас исследователи сотрудничают с Национальным институтом рака США, чтобы проверить эффективность синтезированных молекул в терапии других онкологических заболеваний.

Ранее у раковых клеток впервые обнаружили деменцию.

