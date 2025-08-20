На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В нашей галактике обнаружен загадочный гигантский пузырь

A&A: в Млечном Пути найден гигантский пузырь вокруг красного сверхгиганта
true
true
true
close
NASA

Астрономы из Технологического университета Чалмерса в Швеции обнаружили у красного сверхгиганта DFK 52 гигантский пузырь газа и пыли — крупнейшую подобную структуру, известную в нашей галактике. Масса выброшенного вещества сопоставима с массой Солнца, а сам пузырь растянулся на 1,4 светового года. Работа опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics (A&A).

«Мы были удивлены, когда увидели данные ALMA. Эта звезда — почти близнец Бетельгейзе, но она окружена огромным беспорядочным облаком вещества», — рассказал руководитель работы Марк Зиберт.

По оценкам, вещество было выброшено примерно 4 тыс. лет назад в результате мощной вспышки, в ходе которой звезда сбросила часть своих внешних слоев. Обычно подобные события предшествуют взрыву сверхновой, однако DFK 52 до сих пор существует, что остается загадкой для исследователей.

Анализ движения молекул в облаке показал, что пузырь продолжает расширяться. Одна из гипотез заключается в том, что сброс массы мог быть вызван наличием у сверхгиганта «скрытого» компаньона, который повлиял на его эволюцию.

Красные сверхгиганты вроде DFK 52 — редкие и яркие звезды, завершающие свой жизненный цикл. В будущем они должны взрываться как сверхновые. Ученые не исключают, что именно эта звезда может стать следующей «космической вспышкой» в нашей Галактике.

«Мы планируем новые наблюдения, чтобы лучше понять, что происходит, и выяснить, может ли DFK 52 оказаться следующей сверхновой Млечного Пути. Если эта звезда типична, то ее гибель может наступить в течение ближайшего миллиона лет», — пояснила астроном Эльвир Де Бек.

Ранее ученых удивило изменение размеров Меркурия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами