Ученых удивило изменение размеров Меркурия

AGU Advances: за миллиарды лет Меркурий «сжался»
true
true
true
close
AP

Меркурий за миллиарды лет после своего рождения уменьшился в размерах на несколько километров. Новая методика расчета позволила ученым уточнить этот показатель и сократить разброс предыдущих оценок. Работа опубликована в журнале AGU Advances.

С момента образования около 4,5 млрд лет назад Меркурий постепенно остывал и сжимался — как пирог или печенье после выпечки. При охлаждении его поверхность трескалась, а тектонические разломы поднимали участки коры, компенсируя уменьшение объема планеты. Ранее считалось, что радиус Меркурия уменьшился от 1 до 7 километров, но разные методы давали слишком разные результаты.

Геологи Стефан Лавлесс и Кристиан Климцак предложили новый способ: вместо анализа всех разломов они оценили, как сокращение «поглощает» крупнейший из них, а затем масштабировали результат на всю планету. Такой подход показал, что радиус Меркурия уменьшился на 2–3,5 км только из-за разломов. С учетом других процессов, вызванных охлаждением, итоговое сокращение радиуса оценивается в 2,7–5,6 км.

По словам авторов, методику можно применить и к другим планетам с разломами, например к Марсу, что поможет лучше понять их геологическую историю.

Ранее в космосе были обнаружены 300 загадочных объектов неизвестного происхождения.

