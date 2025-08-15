На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В мессенджере MAX усилили пользовательскую защиту

В мессенджер MAX добавили кнопку «пожаловаться» и безопасный режим
Владимир Астапкович/РИА Новости

Центр безопасности мессенджера MAX внедрил дополнительные меры, помогающие пользователям защищать себя от подозрительных контактов и контента. Об этом говорится в релизе мессенджера.

Уточняется, что в Max появилась кнопка «Пожаловаться». С ее помощью можно сразу отправить обращение в Центр безопасности. Для активации этой функции нужно открыть чат с пользователем, нажать и удерживать сообщение, содержащее нежелательную информацию, а затем выбрать опцию «Пожаловаться», указав причину обращения. После чего необходимо нажать кнопку «Отправить». Центр безопасности фиксирует спам, оскорбления, фишинг и попытки социальной инженерии.

Помимо этого, в Max появится безопасный режим, который позволит настраивать приватность аккаунта, и пользователи смогут скрывать свой профиль от поиска по номеру телефона, а также блокировать входящие вызовы от незнакомцев и отключать приглашения в чаты. Для настройки «приватного» понадобится отдельный пин-код.

Ранее россиянам посоветовали защититься от мошенников в мессенджере Max.

