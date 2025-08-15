На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы акватории России с большим количеством подводных археологических находок

Археолог Ольховский: больше всего затопленных кораблей в Черном море и Финском заливе
Алексей Даничев/РИА Новости

Самыми перспективными для российской подводной археологии являются черноморская акватория вдоль побережья Краснодарского края, участки рек и озер, через которые проходили крупные торговые маршруты, а также акватория Финского залива. Об этом рассказал «Газете.Ru» заведующий центром подводного археологического наследия Института археологии РАН Сергей Ольховский.

«В Финском заливе судоходство практиковалось издавна, а со времени основания Санкт-Петербурга в этой акватории стали курсировать сотни судов и кораблей. Учитывая малые глубины, сложные очертания берегов и состоявшиеся здесь морские сражения, в заливе затонули сотни российских и иностранных судов», – объяснил ученый.

Их поиском и изучением давно и плодотворно занимаются ученые из Центра подводных исследований РГО. Они создали реестр, в который входят несколько десятков судов и кораблей.

«Благодаря тому, что в водах Финского залива хорошо сохраняются органические материалы, при осмотре затонувших судов нередко удается обнаружить предметы уникальной степени сохранности, которые после реставрации сразу отправляются в музейные экспозиции, в том числе в Эрмитаж», – заключил специалист.

Какие российские акватории содержат наибольшее количество затонувших кораблей, почему их редко поднимают на поверхность, для чего водолазы рисуют под водой на планшетах и проектируются ли подводные роботы в нашей стране, — в интервью Ольховского «Газете.Ru».

