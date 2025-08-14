проект

Россиян предупредили о рисках обострения акне в осенний период

Врач Михайлова: осенью часто появляются рецидивы и дебют хронического акне

Shutterstock/Marina Demeshko

Осенью изменения температуры, начало отопительного сезона, снижение влажности воздуха, последствия летней инсоляции и стресс, связанный с возвращением к работе или учебе, — все это провоцирует обострение хронических кожных заболеваний и общее ухудшение состояния кожи, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель сети клиник эстетической медицины доктора Михайловой «Реформа» Наталья Михайлова.

«В этот период мы часто наблюдаем рецидивы хронического акне и дебют этого заболевания, обострение розацеа, себорейного и атопического дерматита, псориаза. Если барьерная функция кожи ослаблена, а иммунитет снижен, предпочтение стоит отдавать декоративной косметике, которая легко смывается и не раздражает кожу. Средства для умывания должны быть мягкими, не содержащими агрессивных поверхностно-активных веществ, чтобы не нарушать и без того ослабленный гидролипидный барьер», — отметила врач.

Особое внимание следует уделить регулярному использованию эмолентов — средств, которые восстанавливают и смягчают кожу. Особенно актуально это для людей с сухой и чувствительной кожей, а также с атопическим дерматитом.

«Если уже произошло обострение заболевания, то ни в коем случае не следует заниматься самолечением. Обращение к дерматологу обязательно, поскольку только специалист сможет провести точную диагностику и назначить адекватную терапию. Однако в качестве первой помощи в домашних условиях при появлении раздражения или сухости кожи допустимо использовать базовые увлажняющие кремы с пантенолом или аллантоином, а также успокаивающие маски с экстрактами алоэ, центеллы азиатской, ромашки. Такие средства помогают снять дискомфорт, уменьшить покраснение и восстановить барьерную функцию», — добавила врач.

Питание также оказывает прямое влияние на состояние кожи. Недостаток жиров в рационе ведет к сухости кожи, а дефицит белка нарушает синтез коллагена и восстановление тканей. Осенью крайне важно получать достаточное количество витаминов и микроэлементов. Особую роль играют витамины D, A, E, C, группы B, а также магний, цинк, селен и железо. Также эффективны кремы, содержащие пептиды коллагена и гиалуроновую кислоту.

