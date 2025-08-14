На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы показатели анализа крови, указывающие на депрессию

JAD: выявлена связь между депрессией и количеством С-реактивного белка в крови
Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Анализ данных Национального обследования здоровья и питания США показал, что у людей с депрессией выше соотношение С-реактивного белка к альбумину, чем у тех, кто не страдает этим расстройством. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

С-реактивный белок — это маркер воспаления, вырабатываемый печенью при инфекции или повреждении тканей. Альбумин — самый распространенный белок в плазме крови, отвечающий за поддержание баланса жидкости и транспорт веществ. Соотношение С-реактивного белка к альбумину отражает как острое воспаление, так и общее состояние организма.

В исследовании приняли участие 13 159 человек, средний возраст которых составил 49 лет, 8% из них соответствовали критериям депрессии по опроснику PHQ-9. У этой группы средние значения CAR оказались заметно выше, причем такая зависимость сохранялась даже у людей с метаболическими заболеваниями.

«Наши результаты показали, что повышенное соотношение С-реактивного белка к альбумину связано с депрессией. Однако, учитывая сложность механизмов, необходимы масштабные перспективные исследования для подтверждения этой связи», — отметили авторы.

Ученые подчеркнули, что по полученным данным пока невозможно определить, что первично — повышение CAR или развитие депрессии. Тем не менее показатель может рассматриваться как потенциальный биомаркер этого психического расстройства.

Ранее была названа неочевидная причина одиночества.

