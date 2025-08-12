Названа неочевидная причина одиночества

Международная команда ученых выяснила, что одиночество может не только влиять на то, как мы воспринимаем других, но и искажать собственную самооценку. Люди, ощущающие себя одинокими, чаще считают, что дают меньше поддержки и создают больше проблем в отношениях, особенно с семьей. Работа опубликована в журнале Psychophysiology.

Авторы работы отмечают, что одиночество — это не просто физическое отсутствие людей рядом, а субъективное чувство нехватки близких и качественных связей. При этом человек может быть окружен друзьями и родственниками, но все равно ощущать себя изолированным. Такая внутренняя «тревожная сигнализация» повышает чувствительность к признакам конфликта или отвержения, что иногда помогает восстанавливать контакты, но в других случаях приводит к еще большему замыканию в себе.

В исследовании приняли участие 824 человека из проекта MIDUS, изучающего здоровье и психологическое благополучие американцев среднего и старшего возраста. Участники заполняли опросники о степени одиночества и самооценке своей роли в отношениях, а также проходили тесты для измерения вариабельности сердечного ритма — показателя, отражающего работу парасимпатической нервной системы и способность организма адаптироваться к стрессу.

Результаты показали: чем выше чувство одиночества, тем негативнее люди оценивают свой вклад в отношения.

Ученые предполагают, что практики, укрепляющие эмоциональную регуляцию — например, самосострадание или когнитивная переработка негативных мыслей, — могут помочь разорвать замкнутый круг, когда человек избегает близости не только из-за отдаления других, но и из-за собственной убежденности, что ему нечего предложить.

