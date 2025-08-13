OpenAI бросил вызов Маску

Компания OpenAI и ее соучредитель Сэм Альтман планируют инвестировать в новый проект Merge Labs, который будет конкурировать с компанией Neuralink Илона Маска. Об этом пишет Financial Times (FT), отмечая, что данная ситуация может усилить соперничество между двумя бизнесменами.

По информации источников газеты, всего Merge Labs собирается привлечь $850 млн инвестиций, часть суммы — $250 млн, как предполагается, предоставит венчурная команда OpenAI.

Как сообщает FT, в проекте также примет участие руководитель разработки цифровой системы идентификации по радужной оболочке глаза World Алекс Блания. Альтман станет соучредителем Merge Labs, однако не будет участвовать в операционном управлении.

Маск ранее заявил, что Neuralink планирует провести первую в истории имплантацию зрительного чипа Blindsight человеку к концу 2025 года. По словам миллиардера, изначально разрешение зрения пациента будет низким. Однако со временем в Neuralink надеются наделить человека с имплантом «сверхчеловеческим» зрением.

Ранее чип Neuralink впервые вживили человеку с боковым амиотрофическим склерозом.