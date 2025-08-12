На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдена причина аномальной солнечной активности

Solar Physics: планеты влияют на солнечную активность
true
true
true
close
Shutterstock

Солнце примерно в пять раз менее активно с магнитной точки зрения, чем другие звезды, похожие на него, и, возможно, обязано этим планетам Солнечной системы. К такому выводу пришли исследователи из Центра Гельмгольца в Дрезден-Россендорфе в Германии. Работа опубликована в журнале Solar Physics.

Оказалось, Венера, Земля и Юпитер каждые 11 лет синхронно «подталкивают» внутренний магнитный двигатель Солнца своими приливными силами. Это создает сложную систему наложенных циклов, в том числе квазидвухгодичные колебания (QBO) с периодом 1,724 года. Именно они, по расчетам авторов, автоматически снижают среднюю мощность солнечного магнитного поля.

Такой эффект уменьшает вероятность экстремальных событий вроде супербури Каррингтона 1859 года, когда полярные сияния видели в Риме и Гаване, а телеграфные линии выходили из строя.

По мнению исследователей, относительно тихая природа нашего светила могла стать важным условием для возникновения и сохранения жизни на Земле.

Ранее в космосе впервые был найден двойник солнечной системы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами