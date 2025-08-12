В космосе впервые найден двойник солнечной системы

Международная команда астрономов впервые зафиксировала самый ранний этап формирования каменистых планет вокруг молодой звезды, похожей на Солнце. Это дало ученым уникальную возможность увидеть, как могла начинаться история нашей собственной планетной системы более 4,5 млрд лет назад. Работа опубликована в журнале Nature.

Объектом исследования стала протозвезда HOPS-315, желтый карлик в процессе формирования, возраст которого оценивается всего в 100–200 тыс. лет. Она находится примерно в 1370 световых годах от Земли в направлении созвездия Ориона.

С помощью космического телескопа Джеймс Уэбб и радиоинтерферометра ALMA ученые смогли заглянуть в газопылевой диск вокруг звезды и обнаружили там горячие минеральные частицы — кристаллы силикатов и молекулы оксида кремния. Именно такие вещества, по современным представлениям, стали первыми твердыми «кирпичиками» планет в Солнечной системе.

Наблюдения показали, что активная зона формирования минералов расположена примерно там, где в нашей системе находится пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Ранее подобный процесс за пределами Солнечной системы зафиксировать не удавалось — оставалось неизвестным, является ли он универсальным этапом рождения планет или уникальной особенностью нашей планетной системы.

Астрономы планируют искать и другие подобные объекты, чтобы понять, насколько распространен сценарий формирования «землеподобных» миров.

«Мы хотим знать, одиноки ли мы, или же планеты, похожие на Землю, рождаются в космосе гораздо чаще, чем мы думаем», — подчеркнула соавтор работы, исследователь Пурдьюского университета Мерел ван т'Хофф.

Ранее ученые выяснили, что в будущем наша галактика столкнется с соседней.