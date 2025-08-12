На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В будущем наша галактика столкнется с соседней, выяснили ученые

MNRAS: Млечный Путь «станцует» с Андромедой
true
true
true
close
NASA, ESA, Imad Pasha/Yale, Pieter van Dokkum/Yale

Через 2,5 миллиарда лет Млечный Путь столкнется с ближайшей крупной галактикой — Андромедой, а также с их спутниками-карликами. Австралийские астрономы выяснили, что нас ждет, изучив пару далеких спиральных галактик, находящихся примерно на 3 миллиарда лет дальше по пути слияния. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Команда под руководством доктора Сары Суит из Университета Квинсленда в рамках проекта Delegate наблюдала галактики NGC 5713 и NGC 5719, которые уже вступили в «космический танец» друг с другом и с вращающимися вокруг них спутниками. Ученые считают, что подобные взаимодействия помогают выстраивать карликовые галактики в упорядоченные плоскости — как у Млечного Пути и Андромеды, — вместо хаотичного облака.

«Это, возможно, самое наглядное представление того, как формируются структуры вроде системы спутников нашей галактики и как они будут меняться в будущем», — отметила Суит.

Исследование поможет точнее моделировать эволюцию галактик, распределение темной материи и крупномасштабную структуру Вселенной. Кроме того, оно покажет, насколько уникальна история Млечного Пути и Андромеды или же это типичный сценарий для космоса.

Ранее астрономы обнаружили самую древнюю черную дыру во Вселенной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами